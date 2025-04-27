Вольф — о Расселле: перенял роль Хэмилтона, а пока учился, не был похож на щенка

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о британском пилоте Джордже Расселле.

«Что самое интересное, так это то, что Льюис всегда был здесь очень опытным гонщиком и старшим пилотом. Ситуация с Джорджем никогда не была похожей на ту, в которой он выглядит как щенок [неопытный], но внезапно Льюис ушёл от нас, и Джордж оказался в своей пиковой форме, или в начале её.

Он, безусловно, сейчас является старшим пилотом в команде – добивается успеха, работает на результат, говорит правильные вещи и перенял эту роль у Льюиса. Нет никакого стресса и переживаний о его будущем», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.