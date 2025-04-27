Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф — о Расселле: перенял роль Хэмилтона, а пока учился, не был похож на щенка

Вольф — о Расселле: перенял роль Хэмилтона, а пока учился, не был похож на щенка
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о британском пилоте Джордже Расселле.

«Что самое интересное, так это то, что Льюис всегда был здесь очень опытным гонщиком и старшим пилотом. Ситуация с Джорджем никогда не была похожей на ту, в которой он выглядит как щенок [неопытный], но внезапно Льюис ушёл от нас, и Джордж оказался в своей пиковой форме, или в начале её.

Он, безусловно, сейчас является старшим пилотом в команде – добивается успеха, работает на результат, говорит правильные вещи и перенял эту роль у Льюиса. Нет никакого стресса и переживаний о его будущем», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

Материалы по теме
Экс-пилот Формулы-1 ответил, уйдёт ли Норрис из «Макларена» в случае доминации Пиастри
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android