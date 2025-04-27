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Видео: Макс Ферстаппен встретился с участницей популярной группы Blackpink

Видео: Макс Ферстаппен встретился с участницей популярной группы Blackpink
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27-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», встретился в Майами с участницей популярнейшей южнокорейской гёрл-группы, сформированной в 2016 году, Blackpink 28-летней Лисой Манобан, выступающей под именем Лиса.

Лиса — самая младшая участница музыкальной группы. Год назад Лиса и Ферстаппен встретились во время восьмого этапа сезона-2024, Гран-при Монако, в котором Макс занял шестое место.

После пяти Гран-при в 2025 году нидерландский пилот занимает третье место в личном зачёте, имея на своём счету 87 очков. У Ландо Норриса из «Макларена» — 89, а у его партнёра Оскара Пиастри — 99.

Гран-при Майами пройдёт со 2 по 4 мая.

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