Видео: Макс Ферстаппен встретился с участницей популярной группы Blackpink

27-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», встретился в Майами с участницей популярнейшей южнокорейской гёрл-группы, сформированной в 2016 году, Blackpink 28-летней Лисой Манобан, выступающей под именем Лиса.

Лиса — самая младшая участница музыкальной группы. Год назад Лиса и Ферстаппен встретились во время восьмого этапа сезона-2024, Гран-при Монако, в котором Макс занял шестое место.

После пяти Гран-при в 2025 году нидерландский пилот занимает третье место в личном зачёте, имея на своём счету 87 очков. У Ландо Норриса из «Макларена» — 89, а у его партнёра Оскара Пиастри — 99.

Гран-при Майами пройдёт со 2 по 4 мая.