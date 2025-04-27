Алонсо объяснил, почему в «Астон Мартин» высокая мотивация при 10 очках после пяти этапов

43-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» объяснил, почему в коллективе высокая мотивация при 10 очках после пяти этапов в сезоне-2025.

«Обновления в этом году менее важны, чем в прошлом, потому что машины этого года являются продолжением прошлогодних. Последняя гонка в Абу-Даби в 2024-м… Не думаю, что результаты, которые мы видим сейчас, сильно отличаются от тех.

А 2026-й полностью изменит то, чему мы научились до этого момента. Возможно, даже в следующем году это не очень пригодится с точки зрения аэродинамики машины. Очевидно, что всегда хочется завершить сезон на высоком уровне и сохранить мотивацию для всех.

Но мотивация у нас в любом случае очень высока, потому что, как мы уже неоднократно говорили, несколько недель назад у нас заработала аэродинамическая труба, в команде появился Эдриан, к нам приходит «Хонда», новые правила, так что мотивация действительно высока», — приводит слова Алонсо издание Racingnews365.