Директор «Рейсинг Буллз» — о двигателях V10: семьям не интересен рёв тираннозавров

Генеральный директор «Рейсинг Буллз» Питер Байер прокомментировал разговоры о внедрении двигателей V10.

«Я не думаю, что мы должны руководствоваться эмоциями или романтическими воспоминаниями о V10, который мы все любим. Это всё равно что увидеть проходящего мимо тираннозавра, люди могут подумать, что попали в «Парк Юрского периода». Любовь к звуку? У нас много юных фанатов, которые целыми семьями приходят на ипподром. Может быть, они не так сильно, как мы, заинтересованы в рёве Т-рексов, мчащихся по финишной прямой.

Вспомните 2014 год, когда Формула-1 продемонстрировала одно из технических чудес. Формула-1 на самом деле развесила большие плакаты с надписью «мы гибриды», потому что никто не знал, что это. В течение многих лет люди плохо отзывались об этом, и поэтому нам кажется, что мы снова совершаем ту же ошибку.

В следующем году у нас будет новая двигателестроительная компания, новый силовой агрегат, более эффективное, экологичное, на 100% чистое топливо, и сейчас мы начинаем обсуждение возможных изменений. Так что я всё ещё пытаюсь понять смысл этих споров», — приводит слова Байера издание Racingnews365.