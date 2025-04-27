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Монтойя назвал дуэт пилотов, которых должны подписать в «Кадиллаке». Оба выступали в Ф-1

Монтойя назвал дуэт пилотов, которых должны подписать в «Кадиллаке». Оба выступали в Ф-1
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Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя заявил, что 35-летний мексиканский пилот Серхио Перес и китаец Гуаньюй Чжоу, являющийся резервным в «Феррари», должны стать напарниками в команде «Кадиллак» с 2026 года.

«Я думаю, Серхио Перес отлично подошёл бы для «Кадиллака», и готов поспорить, что следующим кандидатом может стать Гуаньюй Чжоу. Они идеально подошли бы друг другу.

Гуаньюй — резервный пилот «Феррари». Итак, он будет пилотировать, развиваться и работать. Он будет знать всё о «Феррари», ведь они собираются использовать двигатель итальянцев. Так что, если посмотреть на это с такой точки зрения, это имело бы смысл», — приводит слова Монтойи издание PlanetF1.

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