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Монтойя высказался о возможном приходе Херты в Формулу-1

Монтойя высказался о возможном приходе Херты в Формулу-1
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о возможном приходе американца Колтона Херты в Формулу-1 в качестве пилота «Кадиллака».

«Люди говорят, что мы должны заполучить американца. Думаю, было бы полнейшим безумием, если бы Колтон Херта решил прийти в Формулу-1. Я думаю, Колтон достаточно хорош с точки зрения скорости, чтобы сделать это. Но понимание перехода от IndyCar в Формулу-1 — это немного другое.

Один только шок от переезда в Европу и другую культуру был бы настолько велик, что, я думаю, ему бы снесло голову. Если бы он это сделал, шансы выжить и преуспеть в этом были бы очень малы», — приводит слова Хуана Пабло Монтойи PlanetF1.

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