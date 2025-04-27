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Лука ди Монтедземоло: мечте Хэмилтона не суждено осуществиться

Лука ди Монтедземоло: мечте Хэмилтона не суждено осуществиться
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Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулся пилот итальянской команды Льюис Хэмилтон на старте нынешнего сезона.

«Команде на протяжении долгих лет не хватает лидера. Да, им не хватает души. В прошлом люди работали в «Феррари» день и ночь, а основополагающим моментом была страсть. Теперь же команда гонится за успехом практически бездумно. Думаю, мечте Хэмилтона стать чемпионом в составе «Феррари» не суждено осуществиться», — приводит слова ди Монтедземоло Motorsport Week.

Лучшей позицией Хэмилтона в основных гонках за пять первых этапов чемпионата является пятое место на Гран-при Бахрейна. Кроме того, Хэмилтон записал на свой счёт победу в спринтерской гонке в Китае. Льюис занимает седьмую позицию в личном зачёте.

«Феррари» располагается на четвёртой позиции в Кубке конструкторов.

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