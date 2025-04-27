Йос Ферстаппен снова выиграл этап чемпионата Бельгии по ралли

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, в доминирующем стиле одержал победу на Ралли Валлонии, этапе чемпионата Бельгии по ралли.

«Это было великолепное ралли, нам действительно пришлось поднажать на каждом этапе, так как на прямых мы проигрывали. Всё было идеально для нас, и мы действительно довольны прогрессом, которого мы достигли. Все настроены на победу, так что я действительно доволен», — прокомментировал свою победу Йос Ферстаппен, слова которого приводит официальный сайт Макса.

Напомним, в нынешнем сезоне Ферстаппен-старший собирается провести полный сезон в чемпионате Европы по ралли.