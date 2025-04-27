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Хаджар: Марко не волновала авария в Австралии

Хаджар: Марко не волновала авария в Австралии
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Новичок «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар поделился мнением о спортивном консультанте «Ред Булл» Хельмуте Марко и высказался о своих отношениях с ним.

«Марко мне не звонил. Так что в сравнении с другими парнями у меня всё было хорошо. Иногда я вообще какое-то время не получал никаких звонков. Марко никогда не был со мной груб. Даже когда у меня был паршивый первый сезон в Формуле-2. Он просто держал меня в программе. Мы открыты и честны друг с другом. И, честно говоря, мы много смеёмся.

Ситуация в Австралии? Это было больно. И я с ним согласен. Его не волновала эта авария. Такое может случиться с каждым. Он не рассердился. Он просто сказал: «Ладно, в Китае у нас всё получится». Вот и всё», — приводит слова Хаджара Motorsport.

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