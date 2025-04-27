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Эксперт: Ферстаппен станет чемпионом мира в сезоне-2025

Эксперт: Ферстаппен станет чемпионом мира в сезоне-2025
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Гонщик и аналитик Майк Хеземанс высказался о раскладе сил в сезоне-2025 Формулы-1.

«Макларен» действительно больше разочаровывает, чем радует. Норрис допускает слишком много ошибок. Конечно, они должны занимать первое и второе место в каждой гонке. Скажу одно — если посадить Ферстаппена в «Макларен», а затем убрать одного из пары Пиастри-Норрис, тогда они будут брать дубль почти в каждой гонке.

Пиастри допустил ошибку в Мельбурне, однако после этого он вышел на пик. Он хорошо контролирует износ в каждой гонке, чего не было в прошлом году. Пиастри сейчас допускает меньше ошибок, чем Норрис, хотя Норрис всё ещё немного быстрее время от времени.

Однако Ферстаппен всё ещё в борьбе. Если бы в «Макларене» был один Пиастри и кто-то рядом с ним, кто был просто слишком медленным, то чемпионат был бы решён довольно быстро. Я считаю, что Ферстаппен станет чемпионом мира, потому что в «Макларене» два слишком хороших гонщика», — приводит слова Хеземанса RacingNews365.

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