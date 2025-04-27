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Хорнер: подписание Ферстаппена стало личным соревнованием для Марко и Лауды

Хорнер: подписание Ферстаппена стало личным соревнованием для Марко и Лауды
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился воспоминаниями, как команде далось решение привести в Формулу-1 ныне четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

«Каждый — сам кузнец своего счастья. У нас хватило смелости посадить Макса в машину «Торо Россо», честь и хвала Хельмуту Марко, что он разглядел талант Макса в столь юном возрасте.

Конечно, сыграл свою роль и интерес, который проявляли к Ферстаппену в «Мерседесе». Это стало практически личным соревнованием между Марко и Ники Лаудой, оба хотели заставить Макса подписать контракт. С нашей точки зрения мы хотели посадить Макса в машину как можно быстрее», — приводит слова Кристиана Хорнера RacingNews365.

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