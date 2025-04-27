В «Уильямсе» сомневаются, что смогут исправить проблемы с машиной в 2025 году

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз поделился мнением о машине 2025 года, отметив, что у команды нет ресурсов, чтобы исправлять проблемы с машиной в нынешнем сезоне, поскольку основное внимание уже переключено на болид 2026 года.

«В нашей машине всё ещё есть детали, которые работают не идеально. Не думаю, что у нашей машины есть нужный пилотам баланс, но мы немного ограничены в ресурсах на данный момент. Самое замечательное в Карлосе то, что и он, и Алекс мыслят одинаково, поэтому у нас есть правильное направление.

Думаю, есть кое-что, что мы можем внедрить в нынешнем сезоне. Но некоторые решения отправят нас в другом направлении, которое мы готовим для будущего.

Думаю, мы можем сейчас не исправить проблему с машиной, а немного подкорректировать. Наклеить ряд лейкопластырей. Это хорошо, мы понимаем, в чём заключается проблема с машиной, но не думаю, что мы можем исправить её в 2025 году», — приводит слова Ваулза RacingNews365.