Эксперт оценила шансы Ферстаппена выиграть восемь титулов

Бывший стратег различных команд Формулы-1, а ныне корреспондент Sky Sports Берни Коллинз поделилась мыслями о вероятности Максом Ферстаппеном установить новый рекорд и выиграть восемь титулов.

«Нет, я не думаю, что Ферстаппен сможет выиграть восемь титулов. Меня тревожит то, как дальше будет развиваться «Астон Мартин». С приходом Ньюи на команду возлагаются большие надежды, но им предстоит сменить поставщика двигателей и коробок передач, а это две очень сложные задачи, которые предстоит решить, когда вступит в силу новый технический регламент.

Думаю, люди склонны недооценивать Фернандо Алонсо, но он замечательный пилот. Он выиграл только два титула, потому что ошибался при выборе команды, в которую переходить. Максу нужно сделать важный и правильный выбор, чтобы установить рекорд. Можно оценивать талант пилота, но на самом деле важнее то, какую команду ты выбираешь», — сказала Берни Коллинз в эфире Sky Sports.