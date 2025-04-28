Девушка Боттаса стала чемпионкой Австралии по гравийным велогонкам

Резервный гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас занял третье место в велогонке в Австралии, а его подруга Тиффани Кромвелл финишировала первой и стала чемпионкой страны.

«В первую очередь хочу поздравить Тиффани, она выиграла чемпионат Австралии по гравийным велогонкам. Лучшая новость дня! Я три раза проколол шины на дистанции, если говорить о моей гонке. Но у меня был отличный настрой, я ехал в группе быстрых гонщиков, но мне просто не повезло.

У меня порвалась боковина шины. Но я стал мастером по ремонту колёс! В любом случае я полностью выложился, хотя на самом деле даже не знал, на каком месте финиширую. Рад, что смог стать третьим. Я добился своей цели и поднялся на подиум в Австралии!» — написал Боттас в социальных сетях.