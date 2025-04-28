Действующий чемпион RDS GP Шабанов выиграл первый этап сезона-2025 в Москве

На трассе Moscow Raceway завершился первый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP 2025). Действующий чемпион Артем Шабанов оказался лучшим в личном зачете, а его команда TimeUp возглавила командную таблицу.

RDS GP 2025. 1-й этап. Moscow Raceway. Личный зачёт. Топ-3:

Артём Шабанов (TimeUp) — 269 баллов Антон Козлов (Carville Racing) — 194 балла Евгений Лосев (Fresh Racing) — 162 балла

RDS GP 2025. 1-й этап. Moscow Raceway. Командный зачёт. Топ-3:

TimeUp — 342 балла Carville Racing — 231 балл Takayama Forward Auto — 216 баллов

Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет 24-25 мая на трассе «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге.