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Действующий чемпион RDS GP Шабанов выиграл первый этап сезона-2025 в Москве

Действующий чемпион RDS GP Шабанов выиграл первый этап сезона-2025 в Москве
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На трассе Moscow Raceway завершился первый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP 2025). Действующий чемпион Артем Шабанов оказался лучшим в личном зачете, а его команда TimeUp возглавила командную таблицу.

RDS GP 2025. 1-й этап. Moscow Raceway. Личный зачёт. Топ-3:

  1. Артём Шабанов (TimeUp) — 269 баллов
  2. Антон Козлов (Carville Racing) — 194 балла
  3. Евгений Лосев (Fresh Racing) — 162 балла

RDS GP 2025. 1-й этап. Moscow Raceway. Командный зачёт. Топ-3:

  1. TimeUp — 342 балла
  2. Carville Racing — 231 балл
  3. Takayama Forward Auto — 216 баллов

Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет 24-25 мая на трассе «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге.

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