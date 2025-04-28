Действующий чемпион RDS GP Шабанов выиграл первый этап сезона-2025 в Москве
На трассе Moscow Raceway завершился первый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP 2025). Действующий чемпион Артем Шабанов оказался лучшим в личном зачете, а его команда TimeUp возглавила командную таблицу.
RDS GP 2025. 1-й этап. Moscow Raceway. Личный зачёт. Топ-3:
- Артём Шабанов (TimeUp) — 269 баллов
- Антон Козлов (Carville Racing) — 194 балла
- Евгений Лосев (Fresh Racing) — 162 балла
RDS GP 2025. 1-й этап. Moscow Raceway. Командный зачёт. Топ-3:
- TimeUp — 342 балла
- Carville Racing — 231 балл
- Takayama Forward Auto — 216 баллов
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет 24-25 мая на трассе «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге.
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