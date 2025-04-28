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Два пилота, занявшие топ-5 в гонке NASCAR, дисквалифицированы

Два пилота, занявшие топ-5 в гонке NASCAR, дисквалифицированы
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Американские пилоты Райан Прис (RFK Racing / «Форд») и Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») дисквалифицированы по итогам гонки Jack Link’s 500 — 10-го этапа регулярного сезона NASCAR Cup Series, который проходил на «Талладега Суперспидвей» в ночь с 27 на 28 апреля мск.

Напомним, Прис финишировал вторым, а Логано показал пятый результат. Решения NASCAR по дисквалификации гонщиков связаны с креплением спойлера на их машинах.

Обе команды могут подать апелляцию. Team Penske уже заявила, что не будет этого делать.

Напомним, победу в гонке одержал Остин Синдрик (Team Penske / «Форд»).

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