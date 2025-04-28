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«Определённо это». Кристиан Хорнер назвал самый яркий момент в истории «Ред Булл»

«Определённо это». Кристиан Хорнер назвал самый яркий момент в истории «Ред Булл»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер вспомнил о первом титуле пилота команды Макса Ферстаппена, который он завоевал в 2021 году.

«Макс присоединился к нам, будучи подростком, и мы видели, как он рос. Мы видели его развитие и его исключительный талант. Так что нам просто оставалось давать ему инструменты для реализации этого таланта. К примеру, установить в машину конкурентоспособный двигатель. Первый титул в 2021 году стал одним из самых знаковых сезонов в Формуле-1. Это был определённо самый яркий момент в истории нашей команды. За этим последовала доминирующая победа в 2022 году, а после — невероятный сезон 2023 года. Это обеспечило Максу место среди самых громких имён в истории этого спорта. Он более чем заслуживает этого», — приводит слова Хорнера Formule1.

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