Видео: Хэмилтон и Леклер представили новый мерч «Феррари» для Гран-при Майами

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» представила новый мерч для Гран-при Майами. В видео, опубликованном в социальных сетях «Скудерии», участие приняли Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер.

Хэмилтон и Леклер представили новый мерч «Феррари» для Гран-при Майами:

Напомним, Гран-при Майами состоится с 2 по 4 мая. Леклер в настоящий момент занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 47 очков. Хэмилтон располагается на седьмой позиции. На счету британца 31 балл. Лидером является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, у которого 99 очков. В Кубке конструкторов «Феррари» сейчас занимает четвёртое место.