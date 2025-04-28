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Видео: Хэмилтон и Леклер представили новый мерч «Феррари» для Гран-при Майами

Видео: Хэмилтон и Леклер представили новый мерч «Феррари» для Гран-при Майами
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» представила новый мерч для Гран-при Майами. В видео, опубликованном в социальных сетях «Скудерии», участие приняли Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер.

Хэмилтон и Леклер представили новый мерч «Феррари» для Гран-при Майами:

Напомним, Гран-при Майами состоится с 2 по 4 мая. Леклер в настоящий момент занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 47 очков. Хэмилтон располагается на седьмой позиции. На счету британца 31 балл. Лидером является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, у которого 99 очков. В Кубке конструкторов «Феррари» сейчас занимает четвёртое место.

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