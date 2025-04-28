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«Ауди» договорилась о сотрудничестве с давним моторным партнёром «Рено»

«Ауди» договорилась о сотрудничестве с давним моторным партнёром «Рено»
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Команда Формулы-1 «Ауди», готовящаяся дебютировать в престижнейшей гоночной серии мира в 2026 году, договорилась о сотрудничестве с компанией Mecachrome, исторически работающей с «Рено», сообщает издание Le Berry Républicain.

Mecachrome занимается сборной двигателей их испытаниями для «Рено», а также специализируется на ряде запчастей для силовых установок. Помимо этого, Mecachrome осуществляет поддержку «Альпин» в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC).

По заявлению компании, прекращение выпуска двигателей «Рено» ударит по ее обороту, 14% которого связано с Формулой-1.

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