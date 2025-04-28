Фестиваль фиджитал-гонок «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2025» состоится 11 мая

11 мая в московском картинг-центре Miks Karting уже в шестой раз состоится фестиваль фиджитал-гонок «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2025». Мероприятие вновь объединит любителей и профессионалов виртуального и реального автоспорта, собрав участников со всей страны. Известные российские журналисты, ведущие автогонщики и симрейсеры России и пилоты Russian Drift Series будут соревноваться в двух параллельных реальностях — за рулём картов Miks Kart Sport и на автоспортивных симуляторах симрейсингового проекта SMP Racing Esports.

Фото: Пресс-служба КАРТСИМ ФЕСТ 2025

Организаторами Фестиваля выступают: АНО «Центр развития картинга» и RDS. Технический партнёр мероприятия — SMP Racing Esports.

Фестиваль проходит при поддержке Департамента спорта города Москвы. Соревнование включено в Единый календарный план физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятия города Москвы на 2025 год!

В этом году масштаб фестиваля увеличился, охватывая больше дисциплин автоспорта.

В рамках фестиваля будет представлена традиционная часть, в которой состоятся четыре захватывающие гонки:

— КАРТСИМ ГОНКА ЮНИОР;

— КАРТСИМ ГОНКА ЗВЁЗД;

— ГОНКА КАРТСИМ СТУДЕНТ 1;

— ГОНКА КАРТСИМ СТУДЕНТ 2.

Традиционная часть мероприятия продолжает расти. Интерес к ней со стороны молодых автогонщиков увеличивается, именно поэтому количество гонок для студентов растёт. Мы получили 22 заявки на участие из различных вузов и городов.

Особым событием Фестиваля традиционно станет «КАРТСИМ ГОНКА ЗВЁЗД». Параллельная гонка по картингу и симрейсингу продолжительностью 120 минут. Участие примут 12 сильнейших команд, в состав которых войдут журналисты, известные российские автогонщики — Александр Смоляр, Кирилл Смаль. Отдельного внимания заслуживают пилоты YUKA: Шендюков Алексей, Тихоненко Сергей, Алексей Савин, Камиль Хамидуллин. А также на трассу выйдут победители прошлогодней гонки G-Drive SMP Racing, чтобы отстоять лидерство!

Фото: Пресс-служба КАРТСИМ ФЕСТ 2025

Новый формат фестиваля Картсим 2025 г. — это RDS FAMILY CUP, командные соревнования по карт-дрифту и сим-дрифту. В рамках турнира пилоты разделятся на две команды по четыре пилота и будут соревноваться на специально разработанных дрифт-картах Miks Kart Drift, созданных в сотрудничестве с Miks Karting и RDS. Угол поворота колёс дрифт-картов сделан так же, как и на гоночных автомобилях, которые принимают участие в профессиональных соревнованиях по дрифту. Благодаря этому пилоты смогут ездить всё время в управляемом заносе по правилам дрифта.

RDS FAMILY CUP объединяет семьи и поколения! В этом году мы рады представить легенд дрифта Аркадия Цареградцева и Евгения Лосева, которые будут соревноваться вместе со своими сыновьями. Кроме того, на фестивале выступят другие талантливые дрифтеры: Тимофей и Александра Добровольские, а также Руслан и Даниил Арефьевы. Семьи станут живым примером того, как автоспорт объединяет поколения, создавая уникальную атмосферу дружбы и соперничества.

RDS FAMILY CUP состоит из двух этапов. Первый этап: парные заезды, включающие заезды каждой пары пилотов со сменой стартовых позиций лидера и преследователя. Во втором этапе нас ждёт динамичная гонка. Участникам предстоит на картах, у которых практически отсутствует сцепление задней оси с дорогой, проехать настоящую гонку длиной в три круга.

Специально для зрителей и фанатов фиджитал-гонок и дрифта перед картингом будет организована масштабная фан-зона с большим экраном трансляции гонок. У гостей будет возможность выйти на трассу и увидеть заезды на расстоянии нескольких метров. Зрители и фанаты смогут принять участие в автограф-сессиях с гонщиками. В фан-зоне будет доступна симрейсинг-зона для гостей мероприятия, а также множество конкурсов с памятными призами.

Также для зрителей будет организован бесплатный турнир по карт-дрифту на автосимуляторах. Участие будет доступно для всех желающих после регистрации в зоне проведения. Победитель турнира получит уникальный шанс провести свой финальный заезд вместе с пилотом RDS на автосимуляторах. Турнир станет отличной возможностью для всех любителей дрифта проверить свои силы и посоревноваться с другими участниками.

Фото: Пресс-служба КАРТСИМ ФЕСТ 2025

Для тех, кто не сможет посетить фестиваль лично, будет организована онлайн-трансляция, где будут показаны все гонки фестиваля, интервью с участниками и розыгрыши призов.

Начало мероприятия: 11 мая 2025 года, 10:00 мск.