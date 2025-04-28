Хорнер ответил на вопрос о шансах Ферстаппена завоевать пятый титул в этом сезоне Ф-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос по поводу шансов гонщика команды Макса Ферстаппен завоевать чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Пятый титул Макса в 2025 году? 2025-й обещает быть очень конкурентным. В прошлом году мы видели, как велась борьба между четырьмя командами. В этом году есть восемь гонщиков, которые смогут побороться за победу, если ситуация будет такой же, как в конце 2024-го. Для Формулы-1 это хорошо, но это увеличивает внутреннее давление на команду. В 2026-м нас ждёт полная перезагрузка. Впервые мы становимся поставщиком и производителем двигателей. Определённо, это долгосрочный проект, который принесёт результаты, но при этом не избежать проблем роста», — приводит слова Хорнера Formule1.

Ферстаппен и участница группы BLACKPINK в Майами: