Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон: Леклер и его команда, безусловно, справляются с работой лучше

Хэмилтон: Леклер и его команда, безусловно, справляются с работой лучше
Комментарии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулся на старте нынешнего сезона Формулы-1.

«Шарль пилотирует эту машину уже долгое время, так что он определённо знает её очень хорошо. У нас действительно немного разные настройки. Нужно посмотреть, соответствуют ли они требованиям машины. Но да, он и его команда, безусловно, справляются с работой лучше», — приводит слова Хэмилтона PlanetF1.

Шарль Леклер в настоящий момент занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 47 очков. Хэмилтон располагается на седьмой позиции. На счету британца 31 балл. Лидером является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, у которого 99 очков.

Материалы по теме
Видео: Хэмилтон и Леклер представили новый мерч «Феррари» для Гран-при Майами

Хэмилтон покрутил «пончики» на «Феррари» в Милане:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android