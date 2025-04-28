Хэмилтон: Леклер и его команда, безусловно, справляются с работой лучше

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулся на старте нынешнего сезона Формулы-1.

«Шарль пилотирует эту машину уже долгое время, так что он определённо знает её очень хорошо. У нас действительно немного разные настройки. Нужно посмотреть, соответствуют ли они требованиям машины. Но да, он и его команда, безусловно, справляются с работой лучше», — приводит слова Хэмилтона PlanetF1.

Шарль Леклер в настоящий момент занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 47 очков. Хэмилтон располагается на седьмой позиции. На счету британца 31 балл. Лидером является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, у которого 99 очков.

Хэмилтон покрутил «пончики» на «Феррари» в Милане: