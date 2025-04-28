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Хорнер ответил на вопрос о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл»

Хорнер ответил на вопрос о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос по поводу возможного ухода из команды гонщика Макса Ферстаппена. Ранее в СМИ не раз сообщалось, что на фоне сложностей в нынешнем сезоне нидерландец может задуматься о смене гоночного коллектива.

«Думаю, Макс верит в проект и поддерживает его. Что касается 2026 года, то никаких гарантий нет ни для кого. Самое интересное будет — посмотреть, чем всё в итоге обернётся», — приводит слова Хорнера Formule1.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 87 очков. Лидером является Оскар Пиастри из «Макларена» (99 баллов).

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