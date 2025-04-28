Хорнер ответил на вопрос о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос по поводу возможного ухода из команды гонщика Макса Ферстаппена. Ранее в СМИ не раз сообщалось, что на фоне сложностей в нынешнем сезоне нидерландец может задуматься о смене гоночного коллектива.
«Думаю, Макс верит в проект и поддерживает его. Что касается 2026 года, то никаких гарантий нет ни для кого. Самое интересное будет — посмотреть, чем всё в итоге обернётся», — приводит слова Хорнера Formule1.
В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 87 очков. Лидером является Оскар Пиастри из «Макларена» (99 баллов).
Ферстаппен и участница группы BLACKPINK в Майами: