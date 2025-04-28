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Прототип электрической Lada Aura представлен на выставке в Москве

Прототип электрической Lada Aura представлен на выставке в Москве
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Прототип электромобиля на базе Lada Aura — e-Aura — представлен на выставке «Электротранс», которая проходит в московском ЦВК «Экспоцентр» с 28 по 30 апреля. Фотографии новинки опубликовал Telegram-канал «Автопоток».

Также в нём появились подробности по техническому оснащению электромобиля. Так, Lada e-Aura получит силовую установку мощностью 163 л. с., сможет разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд и развивать 150 км/ч. Запас хода автомобиля на одном заряде батареи составит 350 км.

Серийное производство топливной версии бизнес-седана Lada Aura началось в октябре 2024 года — в базовой версии она оснащается 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л. с. Тогда же стало известно о начале тестов его электрической версии.

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