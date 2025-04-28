Журналист AMuS Шмидт дал понять, насколько вероятен переход Ферстаппена в «Мерседес»

Обозреватель авторитетного портала Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт поделился мнением о возможном переходе гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Мерседес».

«Если Ферстаппен перейдёт в «Мерседес», им придётся уволить одного из своих нынешних пилотов. А они оба принадлежат к семье «Мерседеса», так что обо всём этом легче сказать, чем сделать. Если Расселл уйдёт, Ферстаппен окажется рядом с Антонелли, и у итальянца действительно не было бы шансов рядом с таким монстром. Второй сезон часто бывает самым сложным для молодого гонщика, и на этом его карьера может закончиться. «Мерседесу» фактически придётся избавиться от обоих пилотов, если они хотят заполучить Ферстаппена. Он захочет, чтобы вся команда сосредоточилась на нём, как это происходит в «Ред Булл», — приводит слова Шмидта Sports Mole.

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