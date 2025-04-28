Вольф — о фильме про Антонелли: рады показать, как пришли к поворотному моменту в истории

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о документальном фильме про итальянского пилота коллектива Андреа Кими Антонелли, который проводит свой первый сезон в «Королевских гонках».

Фото: Netflix

«Выбор Кими в качестве нашего гонщика на 2025 год был, как вы узнаете в фильме, важным решением для нас. WhatsApp сыграл в этом важную роль. Это был механизм, благодаря которому всё шло гладко и конфиденциально, позволяя нашей команде сосредоточиться на развитии Кими, обсудить прогресс и в конечном счёте сообщить о нашем выборе.

Мы рады предоставить поклонникам Формулы-1 по всему миру уникальную возможность ознакомиться с процессом, показав, как мы пришли к этому поворотному моменту в истории команды», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

Премьера документального фильма «Место» состоится 5 мая.