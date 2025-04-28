Вышел трейлер документального фильма про пилота Формулы-1 Андреа Кими Антонелли

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В понедельник, 28 апреля, на платформе YouTube состоялся выход трейлера документального фильма от Netflix под названием «Место». Фильм посвящён 18-летнему итальянскому гонщику Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющему команду «Мерседес».

Видео доступно на YouTube-канале WhatsApp.

«ТАК хочется, чтобы все увидели это!!!!!!!!!» — написал официальный аккаунт немецкого коллектива под трейлером на YouTube. Выход фильма состоится в следующий понедельник, 5 мая.

Сезон 2025 года является для Антонелли дебютным в «Королевских гонках». Кими — участник академии «Мерседеса». Пришёл в «Мерседес» в качестве замены семикратному чемпиону серии Льюису Хэмилтону, который стал пилотом «Феррари».

После пяти этапов сезона-2025 у Антонелли 38 очков и шестое место в личном зачёте.