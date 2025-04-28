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Спонсор Йоса Ферстаппена рассказал, как потерял миллионы от отказа сделки с Максом

Спонсор Йоса Ферстаппена рассказал, как потерял миллионы от отказа сделки с Максом
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62-летний нидерландский бизнесмен Мишель Перридон, являющийся основателем компании Trust, рассказал, как потерял крупные деньги отказавшись заключать договор с 27-летним пилотом и четырёхкратным чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» в начале карьеры.

Перридон являлся спонсором отца Макса Йоса Ферстаппена, оказав значительную поддержку в 2000-х. Логотип компании Мишеля красовался на болиде Йоса в «Минарди» в 2003 году.

«Я всегда спонсировал Йоса Ферстаппена через свою компанию, отца Макса, и это обходилось мне в миллионы. В какой-то момент ко мне пришёл менеджер Йоса [Раймонд Вермюлен], который также занимался карьерой Макса. Он сказал: «Ты хочешь вложить пять миллионов? Тогда ты будешь получать 10% от всех доходов Макса до конца его жизни!»

Но что сказал Ян Лул (нидерландский вымышленный персонаж, часто используемый в качестве имени человека, совершившего какую-нибудь глупость. — Прим. «Чемпионата»)? «Я не буду этого делать. Я достаточно вложился в их семью»… Небольшая ошибка, но все мы иногда совершаем их, да», — приводит слова Перридона издание Racingnews365.

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