Гюнтер Штайнер: после летней паузы Ландо Норрис станет вторым номером в «Макларене»

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер объяснил, при каких условиях британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис станет вторым номером в команде, а Оскар Пиастри — первым.

«Ещё слишком рано для того, чтобы рассуждать о делении на первый и второй номер в «Макларене». Но если Макс продолжит делать то, что он показывает сейчас, я думаю, «Макларену» придётся попросить кого-нибудь из своих гонщиков встать в очередь.

Сложно сказать, что они сейчас поистине доминирующая сила — каждый раз у них кто-то встаёт на пути. Так что если они поймут, что ни один другой пилот не угрожает борьбе за титул, Зак Браун разрешит своим гонщикам идти до конца и бороться. Но если Макс по-прежнему будет рядом, то после летней паузы Ландо Норрис станет вторым номером, на мой взгляд», — приводит слова Штайнера издание Racingnews365.