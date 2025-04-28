Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гюнтер Штайнер: после летней паузы Ландо Норрис станет вторым номером в «Макларене»

Гюнтер Штайнер: после летней паузы Ландо Норрис станет вторым номером в «Макларене»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер объяснил, при каких условиях британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис станет вторым номером в команде, а Оскар Пиастри — первым.

«Ещё слишком рано для того, чтобы рассуждать о делении на первый и второй номер в «Макларене». Но если Макс продолжит делать то, что он показывает сейчас, я думаю, «Макларену» придётся попросить кого-нибудь из своих гонщиков встать в очередь.

Сложно сказать, что они сейчас поистине доминирующая сила — каждый раз у них кто-то встаёт на пути. Так что если они поймут, что ни один другой пилот не угрожает борьбе за титул, Зак Браун разрешит своим гонщикам идти до конца и бороться. Но если Макс по-прежнему будет рядом, то после летней паузы Ландо Норрис станет вторым номером, на мой взгляд», — приводит слова Штайнера издание Racingnews365.

Материалы по теме
Спонсор Йоса Ферстаппена рассказал, как потерял миллионы от отказа сделки с Максом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android