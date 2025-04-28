Генеральный директор «Ауди: будущее определённо за электричеством

Исполнительный директор «Ауди» Гернот Дёлльнер высказался о будущем автоспорта, сделав акцент на развитии электромобилей и электрических двигателей.

«Просто посмотрите на всё, что произошло за последние два года. Во-первых, строительство и проектирование электромобилей и отдельных элементов развивалось недостаточно быстро. И тогда люди сказали: этого никогда не произойдёт. Но это всего лишь ухабы на долгом пути. Будущее определённо за электричеством», — приводит слова Дёлльнера издание GPblog.

Ранее директор «Рейсинг Буллз» порассуждал о внедрении двигателей V10 в «Королевские гонки» и о том, что они будут не нужны семьям, смотрящим гонки с трибун.