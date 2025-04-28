Экс-стратег «Форс Индия»: в команде говорили, что Ферстаппен никогда не станет чемпионом

Бывший стратег различных команд Формулы-1, а ныне корреспондент Sky Sports Берни Коллинз заявила, что в команде «Форс Индия» были люди, утверждавшие, что 27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из «Ред Булл» никогда не выиграет титул.

«Прежний Макс за несколько лет до своего триумфа был тем, про кого люди тогда говорили, а я слышала это, пока работала в «Форс Индия» (ныне «Астон Мартин». — Прим. «Чемпионата»), что он никогда не станет чемпионом мира. Ферстаппен совершал много ошибок, разбивал машины, был очень агрессивен и не проявлял должной концентрации.

И на самом деле легко забыть, что было время, когда люди думали: «Ему не стать чемпионом». Ведь сейчас он повзрослел настолько, что стал спокойным, не агрессивным, не врезается в других пилотов. Он собрал все качества воедино, и именно это делает его отличным гонщиком», — приводит слова Коллинз издание GPblog.