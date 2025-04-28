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Гюнтер Штайнер объяснил, чем Оскар Пиастри отличается от Ландо Норриса

Гюнтер Штайнер объяснил, чем Оскар Пиастри отличается от Ландо Норриса
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Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер рассказал, чем австралийский гонщик Оскар Пиастри из «Макларена» отличается от своего партнёра Ландо Норриса.

«Да, мы все видим, как Оскар становится фаворитом в борьбе за титул. Он так спокойно относится ко всему, что происходит, из-за чего действительно ведёт себя хорошо. Кажется, его ничто не выбивает из колеи. Если он финиширует вторым, это его не радует, но он сохраняет спокойствие, а не «разбрасывает игрушки». Он очень взрослый.

И это то, что я всегда говорил, потому что с точки зрения таланта, на мой взгляд, Норрис и Пиастри равны. Просто у Оскара есть одна особенность — он остается спокойным, что бы ни случилось», — приводит слова Штайнера издание Racingnews365.

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