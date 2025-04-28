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Пиастри ответил, собирается ли выступить в «24 часа Ле-Мана» после возвращения «Макларена»

Пиастри ответил, собирается ли выступить в «24 часа Ле-Мана» после возвращения «Макларена»
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24-летний австралийский пилот Формулы-1 Оскар Пиастри, выступающий за команду «Макларен», ответил, примет ли он участие в гонке «24 часа Ле-Мана» после возвращения британской команды в серию.

«Когда-нибудь. Но не сейчас. На данный момент мне хорошо и в Формуле-1. Не думаю, что вы сможете хорошо выступить, пытаясь совместить участие в двух разных сериях параллельно.

Возможно, на самом деле это не так уж и вредно для результатов в Формуле-1, однако, когда у вас многое поставлено на карту, как у нас сейчас, а также когда вы просто не относитесь к Ле-Ману с должным уважением с точки зрения подготовки, я думаю, что это не то, к чему вы хотите идти, будучи недостаточно подготовленным.

Так что я подожду, пока не закончу с тем, чего хочу добиться в Формуле-1, и тогда подумаю о том, чтобы позволить Заку проявить себя в гонке», — приводит слов Пиастри издание Racingnews365.

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