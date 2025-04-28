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Джордж Расселл: если бы пришёл в «Мерседес» пять лет назад, то был бы двукратным чемпионом

Джордж Расселл: если бы пришёл в «Мерседес» пять лет назад, то был бы двукратным чемпионом
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», поговорил о своей карьере и совместной работе в немецком коллективе с 40-летним семикратным чемпионом «Королевских гонок» Льюисом Хэмилтоном.

«Быть напарником семикратного чемпиона мира в течение трёх лет непросто. Было время, когда если ты финишировал впереди Льюиса Хэмилтона в чемпионате или гонке, то становился либо лучшим в уикенде, либо даже чемпионом.

Если бы моё время в «Мерседесе» пришло на пять лет раньше, то мы могли бы поспорить, что в моей истории было бы уже два титула», — приводит слова Расселла издание The Athletic.

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