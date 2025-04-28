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Французский пилот Формулы-1 Окон рассказал о своём отношении к гонке «24 часа Ле-Мана»

Французский пилот Формулы-1 Окон рассказал о своём отношении к гонке «24 часа Ле-Мана»
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28-летний французский гонщик Формулы-1 Эстебан Окон, представляющий команду «Хаас», рассказал о своём отношении к гонке «24 часа Ле-Мана».

«Пока нет. Когда-нибудь, определённо. Я думаю, что каждый гонщик мечтает однажды выступить в Ле-Мане. Как сказал Оскар, в данный момент я очень сосредоточен на своей карьере в Формуле-1, и, с учётом того, сколько гонок у нас впереди, будет просто довольно сложно совместить всё это.

Ты не можешь делать что-то на 50% своих усилий, тебе нужна полная концентрация. Вот чем сейчас занята моя голова», — приводит слова Окона издание Racingnews365.

Ранее гонщик «Макларена» Оскар Пиастри ответил, выступил ли бы он в «24 часа Ле-Мана» после возвращения британской команды в серию.

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