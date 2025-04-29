«Пробежали больше, чем Лоусон в «Ред Булл». Фанаты затроллили Лиама на Лондонском марафоне

В воскресенье, 27 апреля, в Лондоне состоялся третий марафон из серии крупнейших забегов 2025 года. Во время забега на 42 км одна из поклонниц затроллила новозеландского гонщика Формулы-1 Лиама Лоусона, выступающего за команду «Рейсинг Буллз», припомнив начало сезона-2025, в котором Лоусон провёл две гонки за «Ред Булл» и был заменён японцем Юки Цунодой.

Фото: londonmarathonevents.co.uk

«Вы уже пробежали больше, чем Лиам Лоусон проехал в «Ред Булл»! Продолжайте», — гласит надпись на плакате.

Лондонский марафон побил мировой рекорд Гиннесса по количеству закончивших забег после того, как финишную черту пересекли 56 640 бегунов, преодолев предыдущую планку, установленную Нью-Йоркским марафоном 2024 года — 55 646 человек.