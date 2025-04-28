Расселл: ненормально, что многие пилоты подписывают рано долгосрочные контракты в Ф-1

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», высказался о контрактах в «Королевских гонках».

«Когда Льюис был здесь [в «Мерседесе»], они никогда не начинали обсуждать контракт до июня или июля. Переговоры всегда стартовали летом, и, вероятно, ненормальным было то, что многие пилоты подписывали долгосрочные соглашения так рано.

Я чувствую, что многие пилоты, которые так зациклены на том, чтобы обезопасить своё будущее, возможно, не так сильно верят в себя и ощущают потребность в этой безопасности. Дело в том, что, если у вас есть контракт и вы не показываете результат, команда находит способ избавиться от вас. Скорость — наша единственная валюта. А если вы обладаете хорошим темпом, всё остальное улаживается само собой.

Когда люди недовольны, они хотят перемен, так что давайте посмотрим на следующий год. Я думаю, это будет интересное лето», — приводит слова Расселла издание The Athletic.

Напомним, в 2025-м у Джорджа истекает соглашение с «Мерседесом».