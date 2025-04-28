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Норрис — о самокритике: всегда строг к себе, потому что не требователен ни к кому другому

Норрис — о самокритике: всегда строг к себе, потому что не требователен ни к кому другому
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Британский гонщик Ландо Норрис из «Макларена» высказался о самокритике.

«Иногда у меня есть оправдания для некоторых вещей, но я никогда не горжусь тем, что использую их, и в 95% случаев думаю, что могу просто работать лучше, независимо от того, что произошло. Возможно, машина была недостаточно быстрой, однако я приду к мысли: «Всё равно мог сделать это либо что-то другое лучше».

Я всегда был очень строг к себе, потому что никогда не относился строго ни к кому другому… Никогда не был требователен к своей команде, механикам, машине, настройкам. Всегда работал над собой больше, чем когда-либо старался обвинять кого-либо, скажем так, и это просто сделало меня тем, кто я есть. На мой взгляд, у такого склада ума есть свои плюсы и минусы.

Многое из этого было хорошо, потому что это заставляло меня работать над собой. Я очень хорошо разбираюсь в себе и понимаю, почему это было хорошо, а то — нет, но есть и негативная сторона в том, что иногда я слишком негативно отношусь к себе и как бы попадаю в этот маленький плохой мир», — приводит слова Норриса официальный сайт Формулы-1.

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