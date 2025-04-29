«Безумие». Хэмилтон высказался о цене, по которой была продана его карточка с автографом

Семикратный чемпион Формулы-1 гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мнением об интересе многих фанатов к коллекционным карточкам. В декабре прошлого года карточка Superfractor 2020 Topps Chrome F1 с автографом Хэмилтона была продана по цене более чем $ 1 млн.

«Каково это – быть первым гонщиком Формулы-1, чья карточка была продана за $ 1 млн? Это довольно безумно. Никогда не думал, что такое когда-нибудь случится. Могу только догадываться, что цены на эти товары будут расти и дальше», — приводит слова Хэмилтона The Athletic.

Ранее Хэмилтон поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулся на старте нынешнего сезона Формулы-1.

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