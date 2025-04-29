Хэмилтон назвал самый странный предмет, на котором его просили оставить автограф

Британский гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о самом странном предмете, на котором болельщики просили его оставить свой автограф.

«Я бы сказал, что самой странной вещью были, пожалуй, японские боксеры. Они были совсем крошечными. Действительно маленькими. Даже не знал, были ли они женскими. Помню спросил: «Где вы хотите, чтобы я расписался?» «Прямо на попе», — сказали они. Я подумал: «Это так странно». Но всё равно подписал их. Парень был в восторге. Теперь просто представляю, как он танцует в них в своём гардеробе», – приводит слова Хэмилтона издание The Athletic.

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