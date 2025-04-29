«Фантастика». Джеймс Ваулз показал фото из кабины самолёта над Сан-Франциско

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где рассказал о полёте на самолётах GB1 GameBird и Pilatus PC-9. В частности, Джеймс показал, как пролетал над мостом «Золотые ворота» в Сан-Франциско (США). Более подробными сведениями о своём опыте босс британской команды пообещал поделиться в ближайшее время.

«Фантастические два дня полёта с Дэном Дроханом и Шоном Такером – спасибо. Я смог полетать на GameBird и PC9 в рамках подготовки к уникальному опыту, о котором я поделюсь подробнее совсем скоро!» — написал Ваулз.

Фото: Из личного архива Джеймса Ваулза

Фото: Из личного архива Джеймса Ваулза

Фото: Из личного архива Джеймса Ваулза

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