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«Кадиллак» может объявить о контракте с Серхио Пересом во время Гран-при Майами – источник

«Кадиллак» может объявить о контракте с Серхио Пересом во время Гран-при Майами – источник
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Мексиканский гонщик Серхио Перес прибыл в Майами (США). Об этом информирует портал Cadillac F1 Team News, публикующий новости о команде «Кадиллак», которая присоединится к Формуле-1 в 2026 году.

По сведениям источника, американская команда заинтересована в подписании контракта с мексиканцем и в настоящий момент проводит с ним переговоры. Также отмечается, что «Кадиллак» может объявить о контракте с Пересом в предстоящий уикенд во время презентации в субботу, 3 мая. Напомним, со 2 по 4 мая состоится Гран-при Майами Формулы-1.

Ранее экс-гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя назвал дуэт пилотов, которых должны подписать в «Кадиллаке».

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