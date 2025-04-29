Льюис Хэмилтон: очень люблю покупать произведения молодых чернокожих художников

Британский гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о своей любви к искусству.

«Я действительно люблю искусство. Люблю ходить в галереи. Мне просто нравится сам процесс. Искусство — моё любимое направление для инвестиций. Я очень и очень люблю покупать произведения молодых, подающих надежды чернокожих художников, а также африканские предметы искусства. В этом мире есть чему поучиться. Именно на это я трачу большую часть своего времени в поисках в интернете», — приводит слова Хэмилтона издание The Athletic.

Ранее Льюис рассказал о самом странном предмете, на котором болельщики просили его оставить свой автограф.

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