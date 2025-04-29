«Как только это происходит, вы теряете сотые». Норрис назвал свою проблему в сезоне-2025

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о причине нестабильных выступлений на старте нынешнего сезона.

«Сейчас это мелочи, которые, по правде говоря, тяжело объяснить на простом языке. Просто нет базового ощущения машины, всё происходит не совсем естественно.

Когда вам приходится управлять менее органично, как только вам приходится думать немного иначе, то вы теряете две, три, четыре сотых, даже если изо всех сил пытаетесь адаптироваться. А компромисс, три-четыре сотые, это разница между поулом и третьим местом», — приводит слова Норриса издание The Race.

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