«А вот он реально крутой!» Хэмилтон выделил молодых пилотов Формулы-1

Британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос по поводу молодых гонщиков Формулы-1, чьи коллекционные карточки с автографом он хотел бы получить.

«Разумеется, Андреа Кими Антонелли. Оливер Берман. Исак Хаджар, наверное, мой фаворит. Он реально крутой!» — приводит слова Хэмилтона издание The Athletic.

Ранее 40-летний ветеран поделился мнением об интересе многих фанатов к коллекционным карточкам. В декабре прошлого года карточка Superfractor 2020 Topps Chrome F1 с автографом Хэмилтона была продана по цене более чем $ 1 млн.

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