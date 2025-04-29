Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Монтойя: безусловно, Пиастри проник в голову Норриса

Монтойя: безусловно, Пиастри проник в голову Норриса
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о выступлении пилота «Макларена» Ландо Норриса в нынешнем сезоне.

«Безусловно, Оскар Пиастри проник в голову Ландо Норриса. Кто-то должен оказаться рядом с Ландо, чтобы подойти к нему и сказать: «Перестань всё время смотреть на Оскара. Просто продолжай работать». Недавно он говорил, что не представляет, что происходит, будто никогда не пилотировал машину Формулы-1. А потом он совершил эти ошибки», — приводит слова Монтойи Grandprix247.

Ранее Ландо высказался о причине нестабильных выступлений на старте нынешнего сезона.

Материалы по теме
«Как только это происходит, вы теряете сотые». Норрис назвал свою проблему в сезоне-2025

«Макларен» продемонстрировал звук двигателя болида 2025 года:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android