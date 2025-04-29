Монтойя: безусловно, Пиастри проник в голову Норриса

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о выступлении пилота «Макларена» Ландо Норриса в нынешнем сезоне.

«Безусловно, Оскар Пиастри проник в голову Ландо Норриса. Кто-то должен оказаться рядом с Ландо, чтобы подойти к нему и сказать: «Перестань всё время смотреть на Оскара. Просто продолжай работать». Недавно он говорил, что не представляет, что происходит, будто никогда не пилотировал машину Формулы-1. А потом он совершил эти ошибки», — приводит слова Монтойи Grandprix247.

Ранее Ландо высказался о причине нестабильных выступлений на старте нынешнего сезона.

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