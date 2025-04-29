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Ferrari представила новую версию спорткара 296 GTB. Она мощнее и легче

Ferrari представила новую версию спорткара 296 GTB. Она мощнее и легче
Ferrari 296 Speciale
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Компания Ferrari представила более мощную версию спорткара 296 — Ferrari 296 Speciale, одновременно с которой в Маранелло показали и её открытую версию — 296 Speciale A.

Ferrari 296 Speciale

Ferrari 296 Speciale

Фото: Ferrari

Ferrari 296 Speciale оснащена гибридным двигателем, в основе которого трёхлитровый твин-турбо V6. При этом мотористы увеличили отдачу ДВС с 488 кВт (663 л. с.) у 296 GTB до 515 кВт (700 л. с.) и снизили массу силовой установки на 9 кг.

Ferrari 296 Speciale и открытая версия 296 Speciale A

Ferrari 296 Speciale и открытая версия 296 Speciale A

Фото: Ferrari

Суммарная мощность силовой установки достигла 648 кВт (881 л. с.), благодаря чему 100 км/ч 296 Speciale набирает за 2,8 секунды — на 0,1 секунды быстрее, чем Ferrari 296 GTB. Заявленная максимальная скорость — более 330 км/ч.

Ferrari 296 Speciale

Ferrari 296 Speciale

Фото: Ferrari

Внешне Ferrari 296 Speciale отличают задние раздвоенные закрылки вместо единого заднего элемента, как у 296 GTB. Новинка сохранила выдвижной спойлер в задней части, но ему теперь доступны четыре положения.

Ferrari 296 Speciale

Ferrari 296 Speciale

Фото: Ferrari

Также для улучшения аэродинамических свойств автомобиля инженеры переработали задний диффузор. По данным Ferrari, на скорости 250 км/ч 296 Speciale генерирует 435 кг прижимной силы — на 20% больше, чем 296 GTB.

Интерьер Ferrari 296 Speciale

Интерьер Ferrari 296 Speciale

Фото: Ferrari

Обута Ferrari 296 Speciale в шины Michelin Pilot Sport Cup2, адаптированные с учётом опыта, полученного при работе с новым флагманом марки — Ferrari F80, который был представлен в октябре 2024 года. Кроме того, новинка получила амортизаторы Multimatic — такие же, как на Ferrari 296 GT3.

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