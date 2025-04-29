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Зак Браун: Пиастри и Норрис могли бы выиграть титул в болиде «Ред Булл»

Зак Браун: Пиастри и Норрис могли бы выиграть титул в болиде «Ред Булл»
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун считает, что оба пилота их команды, Ландо Норрис и Оскар Пиастри, с лёгкостью могли бы стать чемпионами в предыдущих сезонах, если бы управляли болидом «Ред Булл», за рулём которого был действующий чемпион Макс Ферстаппен.

«Можно предположить, что если бы Оскар или Ландо были в «Ред Булл» в прошлых сезонах, то они бы тоже выигрывали титулы. Надо признать, что у «Ред Булл» невероятная машина, а Макс — экстраординарный пилот.

В этом сезоне мне кажется, что либо Оскар, либо Ландо станут чемпионами. Также нельзя забывать про Джорджа Расселла и Шарля Леклера. Что касается Льюиса [Хэмилтона], это лишь вопрос времени, когда он всё наладит — не стал бы списывать Льюиса тоже.

Кими Антонелли — это вообще пилот будущего. Да, сейчас он ещё новичок, но через пару лет вы увидите результат. Он, как Оскар, наберёт обороты и выйдет в топы. Все перечисленные мной гонщики — пилоты высочайшего класса и настоящего чемпионского уровня», — приводит слова Брауна The Race.

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