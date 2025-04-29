Раскрыты планы «Феррари» по серьёзному обновлению машины на ближайших Гран-при

Команда «Феррари» готовится к серьёзной модернизации своего болида к Гран-при Эмилии-Романьи, чтобы исправить неудачный старт в сезоне 2025 года. Об этом сообщает Autosport.

Пока «Феррари» удалось подняться на подиум в этом сезоне лишь однажды благодаря Шарлю Леклеру на Гран-при Саудовской Аравии, но в компании ожидают, что в ближайшие месяцы их ждёт гораздо больше.

«Феррари» собирается представить крупный пакет обновлений уже на следующей гонке после этапа в Майами в эти выходные. Новинки будут направлены на улучшение прижимной силы болида SF-25, прежде всего в задней части машины. Полный дебют пакета обновлений запланирован на две недели позже, в Барселоне (на Гран-при Испании).