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Франц Тост назвал своего фаворита сезона-2025 в Формуле-1

Франц Тост назвал своего фаворита сезона-2025 в Формуле-1
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Бывший руководитель команды Формулы-1 «Альфа Таури» («Торо Россо») Франц Тост рассказал, кого видит главным фаворитом на победу в чемпионате Формулы-1 в сезоне 2025 года. Между двумя лидерами личного зачёта, Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри, специалист склоняется в сторону Пиастри.

«Думаю, Пиастри одолеет Ландо. Они оба очень быстрые гонщики, но психологически Оскар сильнее. У него очень хорошие шансы на титул в этом году», — приводит слова Тоста Sport1.

Напомним, на текущий момент после пяти Гран-при лидером личного зачёта является Оскар Пиастри, имея в активе 99 очков, в то время как Норрис идёт на второй позиции, набрав 89 очков.

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